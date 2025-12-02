Die Toniebox war Star des Eigenkapitalforums und hat auch im neuen AKTIONÄR TV Stabilität bewiesen. Mit Spannung blickt der CEO auf die Ergebnisse der Black Week und stellte dem HSR viele Innovationen für 2030 in Aussicht.Kids lieben die Märchen aus der Toniebox. Nach neun Jahren gibt es seit 15.09. die 2. Generation, die Spiele ermöglicht - die AG will 2025 um 25 Prozent wachsen. Ich habe CEO Tobias Wann gefragt: "Wie sieht eine Toniebox 2030 aus?" Man wolle sich nicht erneut neun Jahre Zeit lassen ...

