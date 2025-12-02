Bohrstart in Ashburton: Kalamazoo treibt Ressourcenausbau voran

Anzeige / Werbung

Kalamazoo Resources hat die nächste Projektphase auf seinem Ashburton-Goldprojekt eingeläutet. Das Unternehmen teilte mit, dass ein Diamantbohrgerät vor Ort mobilisiert wurde, um ein rund 2.600 Meter umfassendes Bohrprogramm zu starten. Ziel sei es, neue Erkenntnisse über die tiefer liegenden Goldvererzungen im Bereich des Mt Olympus-Vorkommens zu gewinnen. Die Ergebnisse sollen als Grundlage für die geplante Vor-Machbarkeitsstudie dienen, die 2026 vorgelegt werden könnte.

Kalamazoo Resources hat die nächste Projektphase auf seinem Ashburton-Goldprojekt eingeläutet. Das Unternehmen teilte mit, dass ein Diamantbohrgerät vor Ort mobilisiert wurde, um ein rund 2.600 Meter umfassendes Bohrprogramm zu starten. Ziel sei es, neue Erkenntnisse über die tiefer liegenden Goldvererzungen im Bereich des Mt Olympus-Vorkommens zu gewinnen. Die Ergebnisse sollen als Grundlage für die geplante Vor-Machbarkeitsstudie dienen, die 2026 vorgelegt werden könnte.

Erkundung unterhalb des bestehenden Tagebaukonzepts

Im Rahmen der Bohrkampagne sind sechs Diamantbohrungen geplant. Drei davon sollen die sogenannten Indicated Resources in größerer Tiefe präzisieren, während drei weitere Bohrungen Lücken innerhalb der weniger genau definierten Inferred Resources schließen sollen. Der Bohrbereich befindet sich unterhalb des aktuellen Tagebau-Shells, der im Zuge der Scoping Study 2025 modelliert wurde. Das Unternehmen erklärte, dass die daraus resultierenden geologischen Daten wichtige Entscheidungsgrundlagen für die weitere Entwicklung des Projekts liefern könnten, insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Kombination aus Tagebau und untertägiger Förderung.

Wachstumsstrategie auf 380 km² Projektfläche

Die geplanten Bohrarbeiten gelten als erster Schritt in einer umfassenderen Explorationsstrategie. Diese ziele darauf ab, das Ashburton-Goldprojekt über die derzeit bekannten Lagerstätten hinaus zu erweitern. Nach Angaben des Managements sei vorgesehen, neben Mt Olympus auch angrenzende Zielzonen mit historischen Vorkommen, sogenannte Brownfields, in zukünftige Bohrkampagnen einzubeziehen.



Das Unternehmen betonte, dass das aktuelle Bohrprogramm ein zentrales Element für den Übergang in die Phase der Vor-Machbarkeitsstudien sei. Diese Studien könnten laut Unternehmensführung 2026 beginnen und dienten dazu, das Potenzial einer langfristig betriebenen Mine realistisch zu bewerten.

1,44 Millionen Unzen Gold - hohes Potenzial unter Tage

Das Ashburton-Goldprojekt umfasst derzeit eine Ressource von insgesamt 1,44?Millionen Unzen Gold bei einem durchschnittlichen Gehalt von 2,8?Gramm je Tonne. Der Großteil dieser Ressource befindet sich in der Lagerstätte Mt Olympus, die in einer geologisch aussichtsreichen Struktur liegt, der sogenannten Nanjilgardy-Verwerfung im Süden des Pilbara-Kratons.



Frühere Untersuchungen hätten laut Unternehmen bereits auf das Potenzial zusätzlicher Goldmineralisierung in größeren Tiefen hingedeutet. Die nun beginnende Bohrkampagne solle dazu beitragen, die Modelle zur Vererzung in diesen tiefer liegenden Zonen zu bestätigen und die Planungsgrundlage für eine künftige untertägige Erschließung zu schaffen.

Weitere Entwicklungsschritte in Vorbereitung

Die Bohrarbeiten sollen voraussichtlich im Januar 2026 abgeschlossen sein. Im Anschluss sei geplant, die gewonnenen Daten direkt in die technische Planung der Pre-Feasibility Study einfließen zu lassen. Diese Studie solle die wirtschaftlichen, geologischen und technischen Grundlagen für eine potenzielle Minenentwicklung definieren. Das Unternehmen verfolgt damit eine langfristig angelegte Strategie, um das Projekt im Kontext steigender Goldpreise und wachsender globaler Nachfrage zur Produktionsreife zu führen.



Nach Unternehmensangaben könne die derzeitige Bohrkampagne den Grundstein für eine künftige Erschließung legen. Das Management betonte, dass bei positiver Auswertung der Bohrergebnisse eine Erweiterung der Ressourcenschätzung und eine längere Minenlaufzeit denkbar wären. Auch ein möglicher untertägiger Abbau könnte dann intensiver geprüft werden. Die Vor-Machbarkeitsstudie solle dazu beitragen, technische Optionen zu bewerten, das wirtschaftliche Potenzial unter verschiedenen Preisannahmen zu modellieren und Investitionsentscheidungen vorzubereiten.

Datenschutzbestimmungen

Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com1. GegenstandDiese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.3. Urheber-/Nutzungsrechte3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.5. Haftung5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.6. DatenschutzBitte beachten Sie unsere7. Schlussbestimmungen7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: XD0002747026,AU000000KZR3