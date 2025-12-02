Üblicherweise legt der VW-Konzern in der sogenannten "Planungsrunde" im November fest, welche Modelle in den kommenden fünf Jahren in welchen Werken gebaut werden. Doch die aktuelle Planungsrunde dürfte wohl nicht einmal mehr in diesem Jahr abgeschlossen werden - weil wichtige Modell-Entscheidungen noch nicht getroffen sind. Dass die Wolfsburger den üblichen November-Termin nicht halten werden, hatte sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet ...

