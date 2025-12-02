Zürich - Der Reisekonzern Dertour Suisse setzt nach der Übernahme von Hotelplan zu Einschnitten an. Bis Ende 2027 würden voraussichtlich rund 250 Stellen abgebaut, teilte der Kuoni-Besitzer am Dienstag mit. Auch 15 Filialen werden geschlossen. Drei Monate nach der Übernahme der Hotelplan-Gruppe (mit Ausnahme des Ferienhausvermieters Interhome) schreite die Integration zügig voran. Dafür habe Dertour Suisse eine neue Struktur für die gemeinsame Organisation ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.