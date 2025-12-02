Paris / London / Zürich - Die europäischen Börsen haben am Dienstag leicht zugelegt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag 0,56 Prozent höher mit 5.699,05 Punkten. Der britische FTSE 100 gewann 0,23 Prozent auf 9.724,54 Punkte. Für den Schweizer SMI ging es um 0,23 Prozent auf 12.880,61 Punkte nach oben. Die Märkte orientierten sich in ihrer Zurückhaltung an den US-Vorgaben. «An der Wall Street geht in diesen Tagen nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab