Paris / London / Zürich - Die europäischen Börsen haben am Dienstag leicht zugelegt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag 0,56 Prozent höher mit 5.699,05 Punkten. Der britische FTSE 100 gewann 0,23 Prozent auf 9.724,54 Punkte. Für den Schweizer SMI ging es um 0,23 Prozent auf 12.880,61 Punkte nach oben. Die Märkte orientierten sich in ihrer Zurückhaltung an den US-Vorgaben. «An der Wall Street geht in diesen Tagen nicht ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.