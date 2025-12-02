Kindle-User:innen, die auf der Suche nach einem neuen E-Book sind, bekommen es immer häufiger mit den Folgen von SEO-Optimierung zu tun. Statt spannender Titel werden ihnen lange Beschreibungen der Bücher angezeigt. Mit seinen Kindle-E-Readern hat Amazon Millionen Menschen erreicht. Mittlerweile soll die Geräte im Vergleich zu anderen Readern einen Marktanteil von mehr als 70 Prozent halten (laut Medium). Dementsprechend suchen auch Millionen Kund:innen ...

