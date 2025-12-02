Wer eine PV-Anlage mit Speichern und kompatiblen Wechselrichtern von Kostal oder Solax betreibt, kann zur externen Beladung dynamische Tarife von Tibber nutzen. Der Energiemanager des Ökostromanbieters steuere den Prozess. Der digitale Ökostromhändler Tibber bietet eine dynamische Stromversorgung für Kunden mit PV-Anlage und Batterie an, sofern sie Wechselrichter von Kostal oder Solax verwenden. Wie das Unternehmen mitteilte, könnte dann ein neues Smart-Battery-Feature greifen, das die Batteriespeicher ...

