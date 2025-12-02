© Foto: Dall-E

Während die Nvidia-Aktie weiter steigt, setzt ein Analyst auf den Bruch des KI-Hypes und warnt vor einem möglichen Kursrutsch.In einem Marktumfeld, in dem die Mehrheit der Analysten Nvidia weiterhin als klaren Gewinner der KI-Revolution sieht, sorgt ein einzelner Name für Irritation: Jay Goldberg von Seaport Research Partners. Er ist derzeit der einzige von 66 Nvidia-Beobachtern an der Wall Street, der die Aktie mit "Sell" einstuft. Ein einsamer Mahner: Kursziel 140 US-Dollar Goldberg bekräftigte in einer Analyse sein Verkaufsrating für Nvidia. Sein Kursziel von 140 US-Dollar liegt damit deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 180 US-Dollar. Dies entspricht einem Rückgang von etwa 28 …