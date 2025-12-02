Unterföhring (ots) -"Gas geben! Zielorientiert! Effizient!" Chris Töpperwien gibt die Richtung vor, wenn ab 16. Dezember in "Reality Backpackers" auf Joyn acht Reality-Stars in Zweier-Teams die Gebirgsketten Perus bezwingen müssen. Ob der Currywurst-König mit seiner Power-Attitüde bei der Luxus-Urlauberin Kate Merlan punktet? Der "Villa der Versuchung"-Star begibt sich mit minimalem Textilaufwand nach Peru: "Ich habe fast nur Bikinis eingepackt - Stoff sparen und sich bräunen".Sechs weitere TV-Stars wagen den Aufstieg in die peruanischen Berge. Wer beweist sich jeden Tag aufs Neue? Wer trotzt Wind und Wetter? Und welches Promi-Team mausert sich zum ultimativen Reiseführer und verdient sich den Titel "Backpackers Deluxe"?Wer stellt sich der Herausforderung?- Ex-Paar Brenda Brinkmann ("Villa der Versuchung") und Laurenz Pesch ("Temptation Island") reisen frisch getrennt nach Peru: "Im besten Fall treffe ich hier auf meine Traum-Partnerin", hofft er. "Wenn du hier was mit einer anderen hast - ciao!", meint sie.- Elsa Latifaj ("Germany's Next Topmodel"): "Das ist das erste Mal, dass ich Wanderschuhe anhabe. Luxus, Party, Strand - das ist eher mein Stil."- Daymian Weiß (Influencer & "Germany Shore"): "Ich habe nicht Angst vor der Natur - die Natur hat Angst vor mir!"- Sinan Cakin ("Are You The One"): "Was jetzt zählt ist Teamgeist, Wille und Stärke. Ich freue mich zu zeigen, was in mir steckt."- Marlisa Rudzio ("Reality Queens"): "Ich hoffe ich finde meine große Liebe beim Abenteuer meines Lebens."Das ist "Reality Backpackers": Vier zufällig zusammengewürfelte Zweier-Teams. Acht Reality-Stars. Zehn Tage Backpacking und eine gemeinsame Reiseroute: Die "Reality Backpackers" müssen sich in ihrem größten Abenteuer durch das Gebirgsketten-Geröll Perus kämpfen, um rechtzeitig Tagesziele, Checkpoints und Proviant in Form von Dosenmais zu ergattern. Das schnellste Team erhält die meisten Punkte. Das Team mit den meisten Punkten beim Erreichen des Zielortes gewinnt den Titel "Backpackers Deluxe".Die Abenteuer-Reality-Show wird von Redseven Entertainment produziert. "Reality Backpackers", Staffel 3, ab Dienstag, 16. Dezember, mit wöchentlich zwei neuen Folgen kostenlos auf Joyn.Pressekontakt:Luisa Hollmann, Hendrik Hübnermobile: +49 (0) 151 4314 0405, +49 (0) 160 1659 604phone: +49 (0) 89 95 07 - 1185 / - 1176luisa.hollmann@seven.one, hendrik.huebner@seven.onePhoto Production & EditingIsabella ToennesTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1172isabella.toennes@seven.oneWeitere Infos unter https://presse.seven.one/joynJoyn Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6170775