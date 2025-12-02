© Foto: Picture AllianceNeuer 2,2-Millionen-Pfund-Rüstungsauftrag treibt Petards Group um mehr als 46 Prozent nach oben. Die Leistungen für Systeme des Challenger-3-Upgrade starten sofort.Die Petards Group hat mit ihrer Tochtergesellschaft Petards Joyce-Loebl einen Verteidigungsauftrag im Wert von 2,2 Millionen Pfund Sterling vom britischen Militärfahrzeughersteller Rheinmetall BAE Systems Land erhalten. Laut einer am Dienstag eingereichten Mitteilung wird das britische Unternehmen für Sicherheits- und Überwachungssysteme im Rahmen des Challenger-3-Modernisierungsprogramms des Kunden, das die Lieferung von 148 Kampfpanzern an die britische Armee vorsieht, die ersten Planungs- und Obsoleszenzmanagementleistungen …Den vollständigen Artikel lesen
