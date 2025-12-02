Der US-Generalstaatsanwalt spricht sich für ein Glyphosat-Verfahren aus - und prompt knackt Bayer ein Jahreshoch. Anleger hoffen auf den Beginn einer nachhaltigen Erholung. Die Aktie von Bayer steigt am Dienstag zweistellig: Nach dem bekannt wurde, dass die US-Regierung dem Konzern offenbar Rückhalt im Glyphosat-Streit gibt, schnellte der Kurs auf über 34 Euro und erreichte damit das höchste Niveau seit Anfang 2024. Doch wie nachhaltig ist der Aufwärtsschwung ...

