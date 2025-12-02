Mit einer Modellierung von dynamischen Strompreisen für Haushaltskunden will die Behörde mehr Transparenz schaffen. Aufgrund der aktuell oft niedrigen Spotmarktpreise lohnen sich die Tarife häufig für Endkunden. Seit diesem Jahr ist es verpflichtend für Stromanbieter, auf mindestens einen dynamischen Tarif für Endkunden bereitzustellen. Auf diese Vorgabe reagiert nun auch die Bundesnetzagentur, die auf ihrer Transparenzplattform "SMARD" ab sofort modellierte dynamische Strompreise für Haushaltskunden zeigt und in das Verhältnis zu Fixpreistarifen setzt. Für die Modellierung hat die Bundesnetzagentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...