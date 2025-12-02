Seit dem September ist das Alzheimer-Medikament Leqembi, welches seinen Ursprung in Schweden bei BioArctic hat, auch in Deutschland zugelassen. Ein nun veröffentlichter Report sieht keinen Beweis für einen Zusatznutzen des Mittels, welches wiederum von Biogen und der japanischen Eisai vertrieben wird.Das unabhängige Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) in Köln kommt in einer aktuellen Bewertung zu dem Schluss: Ein Zusatznutzen von Lecanemab gegenüber dem bisherigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär