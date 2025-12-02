Seit dem September ist das Alzheimer-Medikament Leqembi, welches seinen Ursprung in Schweden bei BioArctic hat, auch in Deutschland zugelassen. Ein nun veröffentlichter Report sieht keinen Beweis für einen Zusatznutzen des Mittels, welches wiederum von Biogen und der japanischen Eisai vertrieben wird.Das unabhängige Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) in Köln kommt in einer aktuellen Bewertung zu dem Schluss: Ein Zusatznutzen von Lecanemab gegenüber dem bisherigen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.