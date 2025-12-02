Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG



02.12.2025 / 14:36 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Serviceware SE Unternehmen: Serviceware SE ISIN: DE000A2G8X31 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.12.2025 Kursziel: 25,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

EKF-Feedback: Serviceware zeigt sich als KI-Pionier



Im Rahmen des Eigenkapitalforums hatten wir die Gelegenheit mit CFO Harald Popp zu sprechen. Zudem hielt CEO Dirk Martin eine Präsentation.



Auszeichnung und Aufträge für die AI Process Engine: Im Fokus stand die vor rund einem Jahr gelaunchte AI Process Engine, mit der das Kernprodukt der Prozesssteuerung als KI-native Software fundamental neu konzipiert wurde. Für die neue Version der Plattform konnten bereits über 30 Kunden gewonnen werden. Dazu zählen sowohl Neukunden wie zuletzt die EDAG AG als auch Bestandskunden, wie beispielsweise ein asiatischer Fortune 500-Ölkonzern, der zuvor die Module Financial und Performance nutzte. Zusätzliches Wachstumspotential sehen wir zudem bei bestehenden Nutzern der Prozesssoftware, die auf die KI-Version upgraden. Angebot und Strategie wurden zuletzt extern vom Marktforschungsinstitut Forrester mit der Einstufung als 'Strong Performer' im Bereich ESM-Plattformen validiert, wodurch Serviceware als eines von nur zwei europäischen Unternehmen zu den top zehn Anbietern zählt. Hervorgehoben wurden insbesondere starke KI-Fähigkeiten im Bereich Incident Response, inklusive Ticketkategorisierung und -zuweisung sowie die Integration des Finanzmanagements. Der KI-native Ansatz von Serviceware entspräche exakt den zukünftigen Anforderungen. Seit der Veröffentlichung des Reports profitierte Serviceware bereits in Form konkreter Kundenanfragen von der erhöhten Visibilität.



Überzeugende KI-Strategie: Das Servicemanagement dürfte ein zentrales Anwendungsfeld von künstlicher Intelligenz mit einem strukturellen Shift von Servicepersonal zu KI-Agenten darstellen. Wir sehen Servicewares KI-native Lösung als stark positioniert, um von dieser Transformation zu profitieren. Die Lösung ist unabhängig von dem verwendeten KI-Modell und den kurzen Innovationszyklen. Mit dem ebenfalls angebotenen und eng integrierten Wissensmanagement-Modul verfügt die Software über eine konsistente Datengrundlage und kann valide Ergebnisse liefern. Gleichzeitig mindert die neue Preislogik des Financial-Moduls, das sich nun an realisierten Einsparungen statt am verwalteten Budget orientiert, das Risiko negativer KI-Auswirkungen durch geringere benötigte Gesamtbudgets der Kunden und sichert zudem ein überzeugendes Preis-Nutzen-Verhältnis.



Internationalisierung schreitet voran: Während der Großteil der Umsätze noch im Heimatmarkt erzielt wird (Umsatzanteil 2023/24: Deutschland: 78,8%; DACH: 89,9%), treibt Serviceware die internationale Expansion weiter voran. Dabei erweist sich die AI Process Engine als einer der Wachstumstreiber, nachdem hier in der Vergangenheit hauptsächlich die Module Financial und Performance nachgefragt wurden. In den USA sorgt u.a. die Partnerschaft mit Thavron Solutions für eine wachsende Pipeline. Außerhalb der USA profitiert Serviceware von geopolitischer Unsicherheit und registriert ein vermehrtes Interesse, die Abhängigkeit von US-Software zu verringern.



Q4-Preview: Mit einem bislang zufriedenstellendem Verlauf des Abschlussquartals bestätigen wir unsere Q4-Prognosen von 31,0 Mio. EUR im Umsatz und einem EBITDA i.H.v. 1,4 Mio. EUR. Für das Gesamtjahr erwarten wir somit ein Erreichen der Umsatzguidance im oberen Bereich der Spanne (MONe: +13,5% yoy) sowie einen deutlichen EBITDA-Anstieg auf 5,0 Mio. EUR (Vj: 1,5 Mio. EUR exkl. aktiv. Eigenleistungen).



Fazit: Serviceware präsentiert sich als stark positioniertes Unternehmen in einem dynamischen Umfeld, das Umsatz und Ergebnis deutlich steigern dürfte. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 25,00 EUR.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: info@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News