PTA-News: Serviceware SE: Umsatzwachstum in 2024/2025 nun im oberen Prognosebereich erwartet/Ergebnisausblick auf "signifikantes Wachstum" erhöht

Serviceware SE: Umsatzwachstum in 2024/2025 nun im oberen Prognosebereich erwartet/Ergebnisausblick auf "signifikantes Wachstum" erhöht

Idstein (pta000/16.12.2025/09:00 UTC+1)

Idstein, 16. Dezember 2025. Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) geht nach einem erfreulichen Verlauf des am 30.11. abgelaufenen Geschäftsjahres 2024/2025 und dem derzeitigen Stand der Prüfung der Jahreszahlen nunmehr von einem Umsatzwachstum zwischen 10 und 15 Prozent im Gesamtjahr aus. Damit grenzt das Unternehmen die Prognose auf den oberen Bereich der ursprünglich genannten Spanne von 5 bis 15 Prozent ein.

Zudem hebt Serviceware die Ergebniserwartung von einer zuvor prognostizierten "leichten Verbesserung" von EBITDA und EBIT nun auf eine "signifikante Verbesserung" beider Kennzahlen an. Die Anhebung erfolgt, obwohl Serviceware seit dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/2025 im Unterschied zu den Vorjahren keine Eigenleistungen mehr aktiviert und zudem die aktivierten Eigenleistungen der beiden Vorjahre planmäßig und ergebniswirksam abschreibt. Die damit verbundene Ergebnisbelastung beläuft sich im Geschäftsjahr 2024/2025 auf einen niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Betrag.

Harald Popp, CFO und Mitgründer der Serviceware SE: "Dass wir trotz der Umstellung der Bilanzierung bezüglich Eigenleistungen unsere Ergebniserwartung für das abgelaufene Jahr nach oben anpassen, zeigt die gute operative Entwicklung unseres Unternehmens. Dies wird auch durch das Umsatzwachstum untermauert, das wir nunmehr im oberen Bereich der Prognosespanne erwarten."

Die vollständigen Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 wird Serviceware am 27. März 2026 veröffentlichen.

Über Serviceware

Serviceware unterstützt Unternehmen weltweit dabei, ihre Serviceprozesse neu zu denken - digital und hochautomatisiert. Kern des Portfolios ist die KI-native Serviceware Plattform. Sie transformiert Services branchenübergreifend und richtet Technologie- und Servicekosten konsequent am geschäftlichen Mehrwert aus. Sie verbindet Menschen, Prozesse und Daten intelligent miteinander und bildet das Fundament für die Service-Exzellenz moderner Unternehmen.

Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform erfolgt im unternehmenseigenen KI-Kompetenzzentrum, das Serviceware in enger Kooperation mit der TU Darmstadt betreibt.

Die Serviceware Plattform umfasst Lösungen wie Enterprise Service Management, IT-Finanzmanagement, Knowledge Management, Corporate Performance Management und Field Service Management. Ergänzt wird das Portfolio durch Beratung, Managed Services und Partnerschaften in IT-Security, Data- und Endpoint-Management.

Serviceware hat weltweit mehr als 1.100 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort befindet sich in Idstein, Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt rund 450 Mitarbeitende an 14 Standorten weltweit.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

