Bayer Aktie steigt zweistellig: US-Regierung unterstützt Konzern im Glyphosat-Streit

Die Bayer Aktie erlebt den stärksten Kurssprung seit fast 20 Jahren: Bis zu +15 % am Dienstag. Grund dafür ist ein entscheidender Fortschritt im milliardenschweren Glyphosat-Rechtsstreit in den USA. Der Solicitor General - der oberste Rechtsvertreter der US-Regierung - unterstützt die Annahme des Falls Durnell durch den Supreme Court.

Damit steigen die Chancen erheblich, dass der oberste US-Gerichtshof ein Grundsatzurteil fällt, das Bayer aus der jahrelangen Glyphosat-Klagewelle befreien könnte. Gleichzeitig profitiert Bayer zusätzlich von positiven Studiendaten zu Asundexian.

