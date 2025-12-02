Anzeige
Dienstag, 02.12.2025
Darum setzen kluge Investoren auf die Rohstoffe Lithium, Antimon und Gold
WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN
Xetra
02.12.25 | 15:10
34,370 Euro
+12,98 % +3,950
Bayer Aktie steigt zweistellig: US-Regierung unterstützt Konzern im Glyphosat-Streit

Die Bayer Aktie erlebt den stärksten Kurssprung seit fast 20 Jahren: Bis zu +15 % am Dienstag. Grund dafür ist ein entscheidender Fortschritt im milliardenschweren Glyphosat-Rechtsstreit in den USA. Der Solicitor General - der oberste Rechtsvertreter der US-Regierung - unterstützt die Annahme des Falls Durnell durch den Supreme Court.

Damit steigen die Chancen erheblich, dass der oberste US-Gerichtshof ein Grundsatzurteil fällt, das Bayer aus der jahrelangen Glyphosat-Klagewelle befreien könnte. Gleichzeitig profitiert Bayer zusätzlich von positiven Studiendaten zu Asundexian.

Vollständigen Artikel weiterlesen


