© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique

Bitcoin ist eingebrochen - und Strategy rutscht näher an den Punkt, an dem ein Verkauf nicht mehr vermeidbar wäre. Der CEO nennt eine einzige Kennzahl, die alles entscheidet.Bitcoin ist massiv eingebrochen - und erstmals räumt der größte Unternehmenshalter der Welt offen ein, dass Verkäufe unausweichlich werden könnten. Strategy-CEO Phong Le erklärte, sein Unternehmen müsse Bitcoin veräußern, falls die entscheidende Bewertungskennzahl mNAV - das Verhältnis von Marktkapitalisierung zu Bitcoin-Bestand - unter 1 fällt. "Wenn dies doch der Fall wäre und wir keinen anderen Zugang zu Kapital hätten, würden wir Bitcoin verkaufen", sagte er. Das wäre jedoch "nur der letzte Ausweg". Der Druck …