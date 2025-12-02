Neue Bohrergebnisse: Sitka Gold: Bis 14,55 g/t Gold - Eiger-Lagerstätte wächst weiter!

Anzeige / Werbung

Sitka Gold überrascht mit langen Goldabschnitten weit außerhalb der Ressource - ein starkes Signal für ein wachsendes, tiefreichendes Goldsystem im Yukon.

Sitka Gold Corp. (TSX-V: SIG; Deutschland: 1RF) hat neue Bohrergebnisse von der Eiger-Lagerstätte auf dem zu 100% unternehmenseigenen RC Gold-Projekt im Tombstone Gold Belt im Yukon vorgelegt. Die aktuellen Resultate zeigen lange Goldabschnitte, die deutlich außerhalb der bestehenden Ressourcenschätzung ("MRE") liegen und damit das Volumen der bekannten Mineralisierung noch einmal erweitern.

Zentrales Highlight ist Bohrloch DDRCCC-25-109, das 249,9 Meter mit 0,58 g/t Gold durchschnitt, einschließlich 121,0 Meter mit 0,75 g/t Gold sowie 26,0 Meter mit 1,28 g/t Gold. Innerhalb dieser Intervalle wurden unter anderem 8,0 Meter mit 2,60 g/t Gold, 2,0 Meter mit 7,09 g/t Gold und 1,6 Meter mit 14,55 g/t Gold analysiert. Der Abschnitt beginnt in 224,5 Metern Tiefe und wurde nach Angaben von Sitka Gold rund 325 Meter außerhalb der aktuellen Ressourcengrenze der Eiger-Lagerstätte getroffen.

Die Bohrergebnisse sind Teil des laufenden Explorationsprogramms 2025 auf dem RC Gold-Projekt. Insgesamt stehen derzeit noch Analysen von 38 Bohrlöchern aus, darunter 26 aus der neuen Entdeckung Rhosgobel sowie weitere aus den Zonen Pukelman, Contact, Bearpaw und May-Qu.

Sitka Gold: Eiger-Bohrungen deuten auf höhergradige Komponente in der Tiefe hin

Neben DDRCCC-25-109 meldet Sitka Gold weitere Abschnitte aus Bohrungen im Bereich der Eiger-Lagerstätte. Bohrloch DDRCCC-25-097 durchteufte unter anderem:

24,0 Meter mit 1,62 g/t Gold ab 100,0 Metern,

23,5 Meter mit 0,73 g/t Gold ab 204,5 Metern, einschließlich 2,0 Meter mit 2,45 g/t Gold und 2,0 Meter mit 2,43 g/t Gold,

und 2,0 Meter mit 2,43 g/t Gold, 11,5 Meter mit 1,26 g/t Gold ab 272,6 Metern, einschließlich 1,8 Meter mit 4,67 g/t Gold.

Bohrloch DDRCCC-25-101 lieferte 73,0 Meter mit 0,55 g/t Gold ab 279,0 Metern, einschließlich 8,0 Meter mit 1,52 g/t Gold, sowie 5,0 Meter mit 1,40 g/t Gold ab 420,0 Metern, mit einem Teilintervall von 1,3 Meter mit 3,99 g/t Gold.

Weitere Bohrungen wie DDRCCC-25-088, -094, -103 und -106 ergaben zusätzliche Goldabschnitte im Meter- bis Zehnmeterbereich, die das Bild eines großräumigen Goldsystems ergänzen. Alle Längenangaben beziehen sich auf Bohrkernlängen; Sitka Gold weist darauf hin, dass aufgrund der bisherigen Datenlage noch keine verlässlichen wahren Mächtigkeiten bestimmt werden können.

CEO Cor Coe kommentierte die neuen Daten mit dem Hinweis, dass die diesjährige Kampagne die ersten Folgebohrungen bei Eiger seit der Ressourcenschätzung von 2021 darstellt, die damals auf lediglich 13 Bohrlöchern basierte. Die nun gemeldeten langen Abschnitte - insbesondere 121,0 Meter mit 0,75 g/t Gold und 26,0 Meter mit 1,28 g/t Gold innerhalb von 249,9 Metern mit 0,58 g/t Gold in DDRCCC-25-109 - würden das Potenzial verdeutlichen, zusätzliche Unzen zur Eiger-Lagerstätte hinzuzufügen.

Gleichzeitig deuten die stärkeren Gehalte in der Tiefe nach Unternehmensangaben auf eine sich entwickelnde höhergradige Komponente hin - ein Merkmal, das bereits von der weiter fortgeschrittenen Blackjack-Lagerstätte etwa 1,5 Kilometer westlich bekannt ist. Sitka Gold plant vor diesem Hintergrund, die Bohraktivitäten auf Eiger im Rahmen eines erweiterten Bohrprogramms - bis zu 60.000 Bohrmeter sind geplant - im kommenden Jahr deutlich zu intensivieren.

Eiger im Blackjack-Saddle-Eiger-Korridor des RC Gold-Projekts

Die Eiger-Lagerstätte ist Teil des RC Gold-Projekts, das innerhalb des Clear Creek Intrusive Complex im westlichen Tombstone Gold Belt liegt. Sitka Gold arbeitet dort mit einem Modell reduzierter, intrusionsbezogener Goldsysteme.

Die aktuelle Ressourcenschätzung für Eiger umfasst laut Unternehmen 440.000 Unzen Gold in 27.362.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,50 g/t Gold in der Kategorie "geschlussfolgert". Die Lagerstätte bleibt in alle Richtungen offen. Die Bohrungen des Jahres 2025 - zehn Löcher mit insgesamt 4.401 Metern - haben die bekannte Mineralisierung nach Osten, Westen und in die Tiefe verlängert.

Die Goldmineralisierung tritt in Form von Zentimeter mächtigen Quarzadern auf, häufig mit sichtbarem Gold, das oft von Bismuthinit, Arsenopyrit und lokal Scheelit begleitet wird.

Eiger liegt innerhalb eines etwa 1 Kilometer mal über 4 Kilometer großen extensiven Korridors, in dem zuvor bereits die Blackjack-Lagerstätte und die Saddle-Zone definiert wurden. Frühere Arbeiten des US Geological Survey und der Yukon Geological Survey weisen darauf hin, dass solche extensiven Strukturen günstige Bedingungen für das Auftreten von Intrusionen und damit verbundene Goldmineralisierung schaffen können.

Im weiteren Umfeld des RC Gold-Projekts hat Sitka Gold zudem kürzlich 44,4 Meter mit 1,33 g/t Gold von der Saddle-Zone gemeldet, die rund 1.000 Meter westlich von Eiger liegt. Diese Ergebnisse untermauern aus Sicht des Unternehmens, dass sich entlang des Blackjack-Saddle-Eiger-Korridors ein zusammenhängendes Goldsystem mit mehreren Intrusionszentren ausbildet.

Sitka Gold: Mehrere Zonen auf dem RC Gold-Projekt mit ausstehenden Ergebnissen

Das RC Gold-Projekt von Sitka Gold ist straßenzugänglich und umfasst eine Reihe von Zielgebieten innerhalb des Clear Creek Intrusive Complex. Neben den Lagerstätten Blackjack und Eiger und der Saddle-Zone wurden in den vergangenen Jahren weitere Zonen wie Rhosgobel, Pukelman, Contact, Bearpaw und May-Qu identifiziert.

Für die aktuelle Saison weist Sitka Gold darauf hin, dass noch Ergebnisse von 38 Bohrlöchern ausstehen. Allein 26 davon stammen aus der neuen Rhosgobel-Entdeckung, die auf Grundlage früherer Bodenanomalien und geologischer Arbeiten als prioritäres Ziel definiert wurde.

Das Unternehmen arbeitet daran, die zahlreichen Gold-in-Boden-Anomalien innerhalb des Projektgebiets systematisch in bohrbereite Ziele zu überführen. Die meisten dieser Target-Zonen sind über ein internes Straßennetz miteinander und mit der übrigen Infrastruktur des RC Gold-Projekts verbunden.

Mit der Kombination aus bestehender Ressourcenschätzung für Eiger, der höhergradigen Mineralisierung bei Blackjack und den jüngsten Erweiterungsbohrungen sieht Sitka Gold das RC Gold-Projekt als ein zusammenhängendes Explorationsareal mit mehreren potenziellen Lagerstätten. Weitere Ergebnisse aus der laufenden Kampagne sollen nach deren Vorliegen veröffentlicht und in die geologischen Modelle der Liegenschaft integriert werden.

