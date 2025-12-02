Der Batteriespeicher "E-Tower HV" wird mit einer Batteriekapazität zwischen 4,8 und 28,8 Kilowattstunden verfügbar sein. Er soll ab Ende Januar 2026 erhältlich sein. Haier Energy hat einen flexiblen Hochvolt-Speicher für private Haushalte und kleine Gewerbebetriebe entwickelt. Der All-in-0ne-Energiespeicher "E-Tower HV" ist modular aufgebaut. Der dreiphasige Hybridwechselrichter mit 4 bis 15 Kilowatt wird dabei mit einer Batteriekapazität zwischen 4,8 und 28,8 Kilowattstunden verbunden, wie das Unternehmen am Dienstag veröffentlichte. Die Installation sei wahlweise als All-in-one-Einheit oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
