Mit einem neuen Angebot will Amazon Kund:innen besonders schnell mit Produkten versorgen. Innerhalb von 30 Minuten sollen die Pakete vor der Haustür landen. Wie das in der kurzen Zeit möglich ist. Der Onlineshop Amazon ist seit Jahren darauf erpicht, Pakete möglichst schnell an Kund:innen auszuliefern. Seit 2015 gibt es auch in Deutschland die sogenannte Same-Day-Delivery, mit der ihr bestimmte Produkte nach der Bestellung noch am selben Tag erhaltet. ...

