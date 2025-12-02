Nach Angaben des Dienstes für Daten und statistische Studien (SDES) erreichte die kumuliert installierte Leistung der Photovoltaik-Anlagen bis zum Ende des dritten Quartals in Frankreich 29,7 Gigawatt. Getrieben wird der Zubau in diesem Jahr vor allem durch die großen Photovoltaik-Anlagen. von pv magazine Frankreich Die vom Service des données et études statistiques (SDES) veröffentlichten Zahlen für das dritte Quartal 2025 sind zwar noch vorläufig, zeigen jedoch einen deutlichen Anstieg der installierten Photovoltaik-Leistung und der Solarstromproduktion. Am 30. September 2025 erreichte die Leistung ...

