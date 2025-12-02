Original-Research: Fortec Elektronik AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Fortec Elektronik AG Unternehmen: Fortec Elektronik AG ISIN: DE0005774103 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.12.2025 Kursziel: 17,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Konzernabschluss bestätigt vorläufige Zahlen - Ausblick und Q1 enttäuschen beim Ergebnis



FORTEC Elektronik hat vergangene Woche den testierten Konzernabschluss 2024/2025 sowie den Q1-Bericht veröffentlicht und gestern in einem Earnings Call die jüngsten Entwicklungen erläutert.



Vorläufige Zahlen bestätigt: Am 30.10.2025 hatte FORTEC die Veröffentlichung des Konzernabschlusses kurzerhand verschoben. Hintergrund dessen war, dass die Prüfung durch den Abschlussprüfer aufgrund eines noch zu klärenden Sachverhalts bei der Tochtergesellschaft in Tschechien nicht rechtzeitig abgeschlossen werden konnte. Hieraus haben sich allerdings keine ergebnisrelevanten Erkenntnisse ergeben, sodass die nun ausgewiesenen finalen Kennzahlen den Ende August bekannt gegebenen vorläufigen Ergebnissen entsprechen (Umsatz: -15,7% yoy auf 79,7 Mio. EUR; EBIT: -73,7% yoy auf 1,9 Mio. EUR). Die überraschende Abberufung von Ex-CEO Sandra Maile 'aus wichtigem Grund' sehen wir vor diesem Hintergrund in erster Linie im Zusammenhang mit einem berichteten Compliance-Verstoß in Bezug auf Beratungsdienstleistungen bei der besagten Auslands-Tochter und somit ohne größere finanzielle Folgewirkungen.



Ausblick und Q1 enttäuschen im Ergebnis: Für das Geschäftsjahr 2025/2026 erwartet FORTEC einen leicht höheren Konzernumsatz von 80,0 bis 85,0 Mio. EUR und ein EBIT von 0,9 bis 2,1 Mio. EUR. Vor allem ergebnisseitig stellt die Guidance u.E. nicht zuletzt angesichts des anorganischen Effekts aus der Akquisition der Nottrot B.V. (2024: Umsatz 3,2 Mio. EUR; EBIT 0,8 Mio. EUR) eine Enttäuschung dar. Allerdings enthält die laut Vorstand bewusst konservativ gewählte Guidance auch PPAs von knapp 1 Mio. EUR aus der Nottrot-Übernahme (u.a. auf den Auftragsbestand). Der Kaufpreis für die seit 1. Juli vollkonsolidierte Nottrot lag mit rund 7,5 Mio. EUR jedoch etwas unter unserer Prognose (8-9 Mio. EUR) und die bisherige Entwicklung der neuen Tochtergesellschaft verläuft nach Darstellung des Vorstands über Plan. Das knapp zweistellige Wachstum von 10,7% yoy in Q1 25/26 auf einen Konzernumsatz von 19,4 Mio. EUR dürfte somit annähernd gleichermaßen organisch und anorganisch getrieben worden sein. Dennoch fiel in Q1 der Turnaround auf ein EBIT von 0,2 Mio. EUR (Vj.: -0,2 Mio. EUR) eher schwach aus. Auch zeigte sich der Auftragsbestand per 30.09. mit 44,3 Mio. EUR (-22,6% yoy; -11,3% qoq) nochmals rückläufig, spiegelt zugleich aber die gewohnt schwächere Orderentwicklung im ersten Quartal wider und sollte somit einen Tiefpunkt erreicht haben.



Mittelfristziel erscheint etwas zu hoch gegriffen: Unverändert fest hält FORTEC an der mittelfristigen Zielsetzung, bis 2030 einen Konzernumsatz i.H.v. 120 bis 130 Mio. EUR bei einer EBIT-Marge von >10% zu erwirtschaften. Selbst bei einem Zieleinlauf am oberen Ende der Guidance 25/26 setzt die Unterkante des Mittelfristziels für die nachfolgenden vier Jahre eine CAGR von rund 9% voraus. Wir erachten dies angesichts der bis auf Weiteres schwachen konjunkturellen Entwicklung ohne anorganischen Wachstumsimpuls als ambitioniert und bleiben mit einem prognostizierten Umsatz 2030 von knapp 100 Mio. EUR und einer erwarteten EBIT-Marge von 7,0% deutlich darunter positioniert.



Fazit: Die Guidance und das Q1-Ergebnis lagen etwas unter unseren Erwartungen. Gepaart mit der bis Jahresmitte 2026 avisierten Neubesetzung des Vorstands wird das laufende GJ zu einem Übergangsjahr. Nichtsdestotrotz sehen wir perspektivisch starkes Erholungspotential für die fundamental günstig bewertete Aktie (KBV 2026e: 0,6x). Wir bleiben daher bei unserem positiven Anlageurteil und bestätigen nach Fortschreibung des DCF-Modells auch unser Kursziel von 17,00 EUR.







