BMW Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 02.12.25

Der Konzern hat im 3. Quartal 2025 trotz leicht rückläufiger Umsätze wieder mehr verdient und bestätigt damit auch das Erreichen der angepassten Jahresziele. BMW hat im 3. Quartal, wie nach der Prognosesenkung erwartet abgeschnitten. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte gegenüber dem sehr schwachen Vorjahresquartal um ein Drittel auf 2,26 Mrd. EUR zu. Vor einem Jahr hat eine Auslieferungssperre wegen Probleme mit einem Bremssystem die Zahlen deutlich belastet. Die operative Marge kletterte um fast drei Prozentpunkte auf 5,2 Prozent. Der Anstieg war wegen der Probleme im Vorjahreszeitraum auch erwartet worden, wobei Analysten mit einem etwas schwächeren Wert gerechnet haben. Ohne die weiteren negativen Einflussfaktoren, wie die US-Zölle wäre die Marge noch um 1,75 Prozentpunkte höher ausgefallen. Da BMW auch in China produziert und die Fahrzeuge nach Europa einführt, unterliegen auch diese erhöhten Zöllen, was auf die Marge drückt.

1. Operative Erholung trotz Gegenwind

BMW steigerte im 3. Quartal das EBIT um rund ein Drittel auf 2,26 Mrd. EUR - trotz schwächerer Umsätze, Preisdruck in China und Belastungen durch US- und Reimportzölle.

2. Charttechnisch bullisch - wichtige Supports halten

Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart bleibt das Bild bullisch, solange der Kurs über der SMA20 sowie SMA50 notiert. Die SMA200 fungiert als zentrale Trendstütze.

3. Positive BMW Prognose mit moderatem Risiko

Mittelfristig wird eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Entwicklung erwartet. Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 55 - (langfristig) und 60 - (kurzfristig). Upside-Potenzial: 95-97 EUR zunächst, langfristig 115-118 EUR.

BMW hat im 3. Quartal 2025 trotz leicht rückläufiger Umsätze deutlich mehr verdient und bestätigt damit das Erreichen der angepassten Jahresziele. Die BMW Aktie im Fokus steht damit weiter im Spannungsfeld zwischen operativer Stärke und globalen Belastungsfaktoren.

Fundamentaldaten

Aktueller Preis: 89,40 EUR

Marktkapitalisierung: 49,71 Mrd. EUR

Umsatz 2024: 142,38 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote (2024): 34,76 %

KGV 2025*: 8,17

4-Wochen-Performance: +8,25 %

Bewertung: Leicht unterbewertet

Dividendenrendite 2025*: 4,54 %

Branche: Automobilindustrie *Prognose

Parkettgeflüster - Fundament für die BMW Prognose 2025

BMW hat das dritte Quartal wie erwartet geliefert. Das EBIT stieg gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum um rund ein Drittel auf 2,26 Mrd. EUR. Im Q3 des Vorjahres hatten Probleme mit einem Bremssystem und eine Auslieferungssperre die Zahlen stark belastet.

Operative Marge: +3 Prozentpunkte auf 5,2 %

Analystenerwartungen: leicht übertroffen

Belastungsfaktoren: US-Zölle, China-Zölle auf reimportierte Fahrzeuge

Umsatz: 32,3 Mrd. EUR (leicht unter Vorjahr)

Insbesondere der chinesische Markt bleibt herausfordernd: schwächere Absatzentwicklung, intensiver Preiswettbewerb und steigende Unterstützung für Händler beeinflussen die BMW Prognose.

BMW lieferte im 3. Quartal 9 - mehr Fahrzeuge aus. Absatzmix und Wachstum stützten das operative Ergebnis, während die Preisentwicklung dämpfend wirkte...

