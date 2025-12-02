Zürich - Die Kurse am Devisenmarkt haben sich am Dienstag weitgehend seitwärts bewegt. Es fehlten die Impulse, heisst es von Händlern. Die Marktteilnehmer warteten wohl auf die kommende Woche anstehende Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Das Dollar/Franken-Paar notiert derzeit mit einem Kurs von 0,8045 Franken im Vergleich zum frühen Handel (0,8048) kaum verändert. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ...

