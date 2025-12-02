© Foto: Hwawon Ceci Lee - picture alliance / Anadolu

Samsung zündet den nächsten Angriff auf Apple: Ein Smartphone, das sich zweimal faltet und wie ein Tablet öffnet. Doch Experten warnen vor hohen Preisen und Risiken.Samsung setzt im globalen Smartphone-Geschäft zum nächsten Schlag gegen Apple an. Der Konzern bringt mit dem Galaxy Z TriFold das erste weltweit erhältliche Smartphone auf den Markt, das sich zweimal faltet und damit eine neue Geräteklasse definiert. Das Modell startet zunächst in Südkorea und weiteren Märkten und soll in den Vereinigten Staaten im ersten Quartal 2026 erscheinen. Apple arbeitet laut Branchenkreisen selbst an einem einmal faltbaren Gerät, das frühestens Ende kommenden Jahres erwartet wird. Das Gerät, das zwei …