Vancouver, BC - 2. Dezember 2025 / IRW-Press / Getchell Gold Corp. (CSE: GTCH) (OTCQB: GGLDF) (FWB: GGA1) ("Getchell" oder das "Unternehmen") freut sich, die Analyseergebnisse der Bohrung FCG25-36 bekannt zu geben, mit der die Ausdehnung der Goldmineralisierung in Streichrichtung nach Nordwesten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Fondaway Canyon in Nevada überprüft wurde, das sich derzeit in der Phase der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung befindet.

Wichtigste Highlights - FCG25-36

- Erweitert die Streichlänge der Goldmineralisierung um 70 m nach Nordwesten.

- Neue hochgradige Entdeckung mit einem Gehalt von 5,8 g/t Au über 19,0 m, 35 m außerhalb der Mineralressource des Grubenmodells und in alle Richtungen vollständig offen.

- Zwei weitere Abschnitte mit 1,4 g/t Au über 23,6 m und 2,2 g/t Au über 11,2 m zeigen die Fortsetzung der Zone Colorado SW mit einer Stepout-Bohrung um 40 m in Richtung Nordwesten.

"Aus Bohrung FCG25-36 lassen sich einige wichtige Erkenntnisse ableiten, die alle durchweg positiv und aussagekräftig sind. Erstens zeigen die Ergebnisse, dass sich die Mineralisierung in Streichrichtung nach Nordwesten unvermindert fortsetzt. Zweitens - und fast zu erwarten bei dem Mineralisierungssystem im Fondaway Canyon - wurde ein weiterer hochgradiger Goldabschnitt jenseits der Grenzen früherer Bohrungen entdeckt. Drittens ist diese Region für eine weitere Expansion vollständig offen und lässt auf eine zukünftige Steigerung der Mineralressourcen hoffen", erklärt Mike Sieb, President von Getchell Gold Corp.

Bohrung FCG25-36

Die Bohrung FCG25-36 befand sich auf halber Höhe des Nordhangs und zielte auf die nordwestliche Erweiterung der Goldmineralisierung in einem völlig nicht überprüften Gebiet ab (Abbildungen 1 und 2). FCG25-36 zielte auf ein Gebiet ab, in dem zuvor nicht gebohrt worden war, und ist die bisher nordwestlichste Bohrung.

FCG25-36 zeigte die Kontinuität der Goldmineralisierung (Zone Colorado SW) und durchteufte 1,4 g/t Au über 23,6 m sowie 2,2 g/t Au über 11,2 m (Tabelle 1). Diese Goldabschnitte stellen einen Stepout um 40 Meter in Streichrichtung dar, wobei die Goldmineralisierung für eine Erweiterung offenbleibt (Abbildung 3).

Darüber hinaus wurde in größerer Bohrtiefe, 35 Meter außerhalb der Mineralressource des Grubenmodells und 70 Meter in Streichrichtung nach Nordwesten von früheren Bohrungen entfernt, eine hochgradige Zone mit einem Gehalt von 5,8 g/t Au über 19,0 m entdeckt, einschließlich 12,9 g/t Au über 6,5 m (Tabelle 1 und Abbildung 3). Dies ist einer der höchstgradigen Goldabschnitte, die in der Region Colorado SW aus Bohrungen gemeldet wurden. Die Goldmineralisierung ist in Streich- und Fallrichtung vollständig offen.

Angesichts der angetroffenen hohen Gehalte, der Goldmineralisierung außerhalb des bisherigen Bohrbereichs und des Potenzials für eine weitere Ausdehnung sind Folgebohrungen in dieser Region geplant.

Abbildung 1: Bohranlage bringt Bohrung FCG25-36 nieder.

Abbildung 2: Bohrplan für den zentralen Bereich von Fondaway Canyon mit Goldgehalten

Abbildung 3: Längsschnitt mit Hervorhebung der Bohrungen FCG25-36, 34 und 35

Tabelle 1: Bemerkenswerte Goldabschnitte in Bohrung FCG25-36

Bedeutung von Kalkstein/Marmor

Die primäre Lithologie, in der die Goldmineralisierung im Fondaway Canyon beherbergt ist, ist eine mächtige Abfolge von geschichteten Siltsteinen, Schiefern und Tonsteinen.

An der Oberfläche, nordwestlich der Grube Colorado, befindet sich ein Kalkstein-/Marmorblock, in dem sich die historische Wolframmine Upper Quick-Tung befindet (Abbildung 2). Dieser Kalkstein-/Marmorblock ist Teil einer Reihe von strukturell verbundenen Kalkstein-/Marmoreinheiten, die zwischen zwei parallelen von Nordost nach Südwest verlaufenden Verwerfungen liegen, die sich von der Grube Colorado bis zur Goldzone Pack Rat erstrecken.

Bisher wurde ausschließlich südöstlich dieses von Nordost nach Südwest verlaufenden Korridors aus Kalkstein-/Marmorblöcken gebohrt, mit Ausnahme von Bohrungen im Gebiet nördlich der Grube Colorado, die an der Oberfläche eine hochgradige Goldmineralisierung identifizierten (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 23. September 2025). Die Bohrung FCG25-36 ist die erste Bohrung, mit der die Bohrungen nach Nordwesten ausgedehnt werden und diese noch nicht untersuchte Region ins Visier genommen wird.

Die Ergebnisse aus Bohrung FCG25-36 zeigen Folgendes:

1.) Entdeckung einer hochgradigen Goldmineralisierung, die in Kontakt mit und nordwestlich von (d. h. auf der anderen Seite) einer Kalkstein-/Marmoreinheit auftritt;

2.) Die Kalkstein-/Marmoreinheiten und das strukturelle Umfeld könnten ein Kontrollmerkmal für die Goldanreicherung sein; und

3.) Die Kalkstein-/Marmoreinheit selbst ist mit Gold mineralisiert und weist einen Abschnitt mit einem Gehalt von 0,4 g/t Au über 14,8 m auf.

Die wichtigste Erkenntnis hierbei ist, dass die Kalkstein-/Marmorblöcke und der sie beherbergende von Nordost nach Südwest verlaufenden Strukturkorridor kein begrenzender Faktor für die Goldmineralisierung sind, sondern durchaus Teil eines Kontrollmerkmals für die Goldlablagerung sein könnten und die Erweiterung der Mineralressource und des Tagebaus weiter nach Nordwesten als derzeit modelliert erfolgen kann. Diese Entdeckung liefert zusätzliche Ermutigung und Impulse für Folgebohrungen in dieser Region.

Patrick McLaughlin, P.Geo., ist der qualifizierte Sachverständige (im Sinne von NI 43-101), der den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt hat.

Virtuelle Präsentation

Mike Sieb, President, wird am Mittwoch, den 10. Dezember, von 11:00 bis 12:00 Uhr ET (8:00 bis 9:00 Uhr PT) auf der John Tumazos Very Independent Research 2025 Virtual Conference eine Präsentation halten.

Eine ANMELDUNG ist über den folgenden Link möglich: https://attendee.gotowebinar.com/register/7954620729597898333

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Anweisungen zur Teilnahme am Webinar.

Die Aufzeichnung wird innerhalb von 24 Stunden nach der Präsentation verfügbar sein.

Über Getchell Gold Corp.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration von Goldvorkommen in Nevada und wird an der CSE: GTCH, OTCQB: GGLDF und FWB: GGA1 gehandelt. Getchell Gold Corp. richtet seinen Arbeitsschwerpunkt vor allem auf das am weitesten erschlossene Konzessionsgebiet, das Projekt Fondaway Canyon, das als ehemaliger Goldproduktionsbetrieb über eine bedeutende Mineralressourcenschätzung und eine kürzlich veröffentlichte wirtschaftliche Erstbewertung verfügt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Karen Mate, Corporate Communications

(416) 230-6454

mailto:kmate@capitalmarketsadvisory.ca

Mike Sieb, President

Firmenzentrale: 1-647-249-4798

mailto:info@getchellgold.com

http://www.getchellgold.com

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf den Erfolg des Bohrprogramms 2025 und die Fähigkeit, die Goldmineralisierung auf dem Projekt abzugrenzen und zu erweitern bzw. die Mineralressourcen zu erweitern. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "wird" oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden", zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem solche Aussagen gemacht werden, und sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Management von Getchell versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, die durch Verweis in diesem Dokument enthalten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

