Hamburg (ots) -- Neue Funktionen für ein komfortableres Sitzgefühl- Neues Design für ein hochwertigeres Kinoerlebnis- Neue Investitionen für die Zukunft des KinosGrößer, breiter, besser: Das CinemaxX bietet von nun an seinen bislang luxuriösesten Sessel in zwölf seiner insgesamt 30 Standorte in Deutschland - den ULTRA LUX. In allen Sälen finden Kinofans die eigens von der Dachgesellschaft Vue entwickelten Sitze in ausgewählten Reihen. Diese zeichnen sich nicht allein durch noch breitere Sitz- und Armlehnflächen und die ausnahmslos beste Sicht im gesamten Saal aus. Sie bieten außerdem erstmalig individuell verstellbare Kopf- und Fußstützen und ein eigenes Fach für Jacken, Taschen oder Regenschirme. Nach der jüngst erfolgten Aufwertungsinitiative, im Rahmen dessen sämtliche Sitze durch die weitaus komfortableren LUX-Modelle ausgetauscht wurden, setzt CinemaxX damit ein weiteres wichtiges Zeichen für die Zukunft des Kinos."Mit den kürzlich erfolgten Modernisierungsmaßnahmen setzen wir ein klares Statement: Kino ist weit mehr als Film. Kino ist Erlebnis. Mit ULTRA LUX heben wir dieses Erlebnis auf ein völlig neues Level. Wir machen gemeinsame Momente nicht nur unvergesslich - wir definieren, was erstklassige Unterhaltung bedeutet. Mit diesem neuen Premium-Produkt setzen wir Maßstäbe, die weit über das Gewohnte hinausgehen, und treiben das Kinoerlebnis konsequent in die Zukunft", so Frank Thomsen, Geschäftsführer der CinemaxX Kinos in Deutschland und Dänemark.Der Zukunftsgedanke wird in den Zahlen deutlich:- 823 ULTRA LUX-Sitze wurden insgesamt verbaut- Fünf Wochen haben die Bauarbeiten in Anspruch genommen- Millionenschwere Investitionen für die Zukunft des Kinos- 12 Standorte setzen nun einen neuen Standard, darunter Kiel, Bielefeld, Krefeld, München, Freiburg, Sindelfingen, Stuttgart Liederhalle, Heilbronn, Berlin, Magdeburg, Hamburg-Harburg und Hamburg-WandsbekPassend zum neuen Sitzupgrade zeigt CinemaxX die vielen Highlights der kommenden Wochen:- WICKED: TEIL 2- ZOOMANIA 2- DAS LEBEN DER WÜNSCHE- STROMBERG - WIEDER ALLES WIE IMMER (ab 04. Dezember)- FIVE NIGHTS AT FREDDY'S 2 (ab 04. Dezember)- BIBI BLOCKSBERG - DAS GROSSE HEXENTREFFEN (ab 11. Dezember)- AVATAR: FIRE AND ASH (ab 17. Dezember)Weitere Informationen zu den neuen ULTRA LUX-Sitzen finden sich hier (https://www.cinemaxx.de/ultralux).Über CinemaxXDie CinemaxX Gruppe zählt zu den bekanntesten Kinobetreibern in Deutschland und umfasst 30 Kinos mit insgesamt 257 Leinwänden in 26 Städten, davon ein Arthouse Kino in Hamburg, das HOLI. 1990 wurde die Marke CinemaxX ins Leben gerufen. CinemaxX steht für höchste Qualitätsstandards im Bereich Bild, Ton und Sitzkomfort. CinemaxX ist seit 2012 Teil von Vue. Vue ist der größte Kinobetreiber im Vereinigten Königreich und in Italien (gemessen am Marktanteil) sowie der größte privat geführte Kinobetreiber Europas. Das Unternehmen ist in acht Ländern vertreten und betreibt 223 Standorte mit insgesamt 1.959 Leinwänden. Seit seiner Gründung im Mai 2003 ist Vue sowohl organisch als auch durch strategische Übernahmen gewachsen und bietet heute ein hochwertiges Kinoerlebnis außerhalb des eigenen Zuhauses - durch die Kombination aus besten Inhalten, modernster Technologie und einem herausragenden Ambiente.Pressekontakt:CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KGMirko EngelPR & Brand Communications ManagerMirko.Engel@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9588/6171060