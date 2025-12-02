Nach einem Medienbericht wird die Deutsche Bank künftig einen großen Teil des US-Zahlungsverkehrs von PayPal abwickeln. Noch äußern sich beiden Seite nicht dazu. Was der Coup für beide Aktien bedeuten würde. Nach einem aktuellen Bericht der "Süddeutschen Zeitung" bahnt sich bei der Deutsche Bank ein bedeutender Deal mit dem Zahlungsdienstleister PayPal an: Die Frankfurter sollen demnach künftig den Großteil der US-Zahlungen für PayPal abwickeln. ...

