Paris / London / Zürich - Die europäischen Börsen haben am Dienstag nach ihrem verhaltenen Wochenauftakt mehrheitlich etwas zugelegt. Anleger blieben aber generell vorsichtig vor dem, was in den kommenden Tagen in geld- und geopolitischer Hinsicht zu erwarten ist. Kritisch im Fokus bleibt ein möglicher Friedensplan für die Ukraine und der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der in der kommenden Woche ansteht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ...

