Amazon kam in Fahrt - und wir waren rechtzeitig dabei: Mit dem Call-Optionsschein JH5NWX auf die Amazon-Aktie erzielten wir +30 % und bleiben dabei. Ausschlaggebend waren frische Impulse direkt vom Konzern: Auf der Hausmesse stellte AWS Trainium 3 vor - neue Server auf Basis eigener KI-Chips mit bis zu rund 4,4× mehr Rechenleistung, deutlich besserer Effizienz und 144 Chips pro System. Parallel skaliert Project Rainier als einer der größten KI-Cluster der Welt; Partner Anthropic soll bis Ende 2025 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...