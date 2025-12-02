Am 24. November haben wir einen kurzen Trade mit dem Zahlungsdienstleister PayPal angeboten. Heute wurde das Kursziel nahezu erreicht. Für Anleger und Trader war bisher ein Zertifikatgewinn von bis zu 25 Prozent möglich. Sollte die Marke von 64,00 USD überschritten werden, besteht zusätzliches Potenzial, sodass noch höhere Gewinne machbar sind. Unsere Einschätzung vor etwa einer Woche war, dass die PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038) nach den deutlichen ...

