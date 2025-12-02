Die DHL Group-Aktie (ISIN: DE0005552004) hat nach dem Rückschlag von 45,74 Euro bis 41,86 Euro eine beeindruckende Performance gezeigt und am Montag auf Schlusskursbasis ein neues Jahreshoch erreicht. Ob sich der Anstieg bis zum 3-Jahres-Hoch in den Bereich um 47,00 Euro fortsetzt wird sich bald zeigen. RuMaS hat den Express-Service-Abonnenten den Einstieg am Sonntag, dem 23. November vorgeschlagen und wer diesem Trading-Tipp gefolgt ist, kann den ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.