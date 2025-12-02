Die DHL Group-Aktie (ISIN: DE0005552004) hat nach dem Rückschlag von 45,74 Euro bis 41,86 Euro eine beeindruckende Performance gezeigt und am Montag auf Schlusskursbasis ein neues Jahreshoch erreicht. Ob sich der Anstieg bis zum 3-Jahres-Hoch in den Bereich um 47,00 Euro fortsetzt wird sich bald zeigen. RuMaS hat den Express-Service-Abonnenten den Einstieg am Sonntag, dem 23. November vorgeschlagen und wer diesem Trading-Tipp gefolgt ist, kann den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS