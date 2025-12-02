Der geplante Mega-Deal zwischen Nvidia und OpenAI ist noch nicht in trockenen Tüchern. Nvidia-Finanzchefin Colette Kress sagte am Dienstag auf der UBS Global Technology and AI Conference in Arizona, dass weiterhin keine endgültige Vereinbarung abgeschlossen sei - man arbeite aber daran.Kern des Vorhabens ist eine bereits im September veröffentlichte Absichtserklärung. Nvidia will dem ChatGPT-Entwickler OpenAI im Rahmen einer strategischen Partnerschaft bis zu 100 Milliarden US-Dollar investieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
