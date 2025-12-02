EQS-News: PepsiCo / Schlagwort(e): Vertrag/Vereinbarung

PEPSICO KÜNDIGT BAHNBRECHENDE GLOBALE PARTNERSCHAFT MIT MERCEDES-AMG PETRONAS F1 TEAM FÜR 2026 AN



Gatorade, Sting und Doritos vereinen Leistung, Energie und Geschmack mit den achtmaligen FIA-Weltmeistern der Konstrukteure PURCHASE, N.Y., 2. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- PepsiCo kündigt heute eine bahnbrechende globale Partnerschaft mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team an, die im Jahr 2026 beginnt und drei seiner starken Marken - Gatorade, Sting und Doritos - mit dem kultigen Formel-1-Team zusammenbringt. Diese mehrjährige Partnerschaft baut auf PepsiCo's bestehenden Beziehungen zur Formel 1 auf und markiert das erste Mal, dass drei in ihrer Kategorie führende PepsiCo-Marken mit einem F1-Team zusammenarbeiten. Aufbauend auf dem explosiven Wachstumskurs der Formel 1 und der schnell wachsenden Fangemeinde positioniert diese Partnerschaft PepsiCo im Herzen der globalen Dynamik des Sports durch eine umfassende Integration in die Aktivitäten des Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teams, von bahnbrechenden Trinkprogrammen bis hin zu immersiven Fan-Erlebnissen. Treibstoff für die Teamleistung Gatorade bringt sein 60-jähriges Erbe und die Expertise des Gatorade Sports Science Institute (GSSI) zum ersten Mal ins Fahrerlager. In einem Sport, in dem die Fahrer während eines einzigen Rennens bis zu 4 Kilogramm Körpergewicht durch Schweiß verlieren können1, ist die Flüssigkeitszufuhr entscheidend für die Leistung - und Gatorades weltweit führendes Know-how in der Flüssigkeitszufuhr und bei Leistungslösungen wird in die Leistungsprogramme des Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teams integriert. Dieses Programm implementiert eine vollständig maßgeschneiderte Strategie zur Leistungshydrierung - und verschafft dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team einen Leistungsvorsprung in einem Sport, in dem jede Millisekunde zählt. F1-Talent trifft auf Markenpower Die Partnerschaft wird auch die Fahrer des Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teams, George Russell und Kimi Antonelli, einbeziehen, die zwei Generationen von Rennsport-Exzellenz repräsentieren. Russell, der sich als eines der größten Talente der Formel 1 etabliert hat, bringt bewährte Leistungen und eine authentische Verbindung zu den Fans weltweit mit. Antonelli, der mit seinem schnellen Aufstieg in die Formel 1 für Schlagzeilen sorgte, verkörpert die aufregende Zukunft des Sports und die nächste Generation von Talenten. Im Rahmen der Partnerschaft werden beide Fahrer an Initiativen zur Einbindung der Fans teilnehmen, die die gemeinsamen Stärken von Gatorade, Doritos und Sting zur Geltung bringen - von Inhalten hinter den Kulissen bis hin zu auf die Fans ausgerichteten Aktivitäten. Energie für die globale Fangemeinde Sting, die Nummer 1 unter den Energydrinks in Märkten wie Indien, Pakistan, Vietnam und Ägypten2, bringt seine explosive Wachstumsgeschichte ins Fahrerlager. Mit einer marktführenden Position in den Schwellenländern spiegelt die Entwicklung von Sting die Expansion von F1 und Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team in diesen wachstumsstarken Regionen wider. Sting bringt seinen energiegeladenen Markengeist zu den Rennwochenenden - und mit Sting ist schnell jetzt noch schneller geworden. Es verbindet die Fans der Generation Z mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, bringt sie zum Rennen und vermittelt die Spannung der Formel 1 schneller denn je. Kühne Geschmacksrichtungen auf der Überholspur Doritos schließt sich mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team zusammen, um das Fan-Erlebnis mit einem gemeinsamen Glauben an Kühnheit zu steigern - auf der Rennstrecke, in der Kultur und in jedem Bissen. Als die mutigste Snack-Marke der Welt wird Doritos die Rennwochenenden mit aufsehenerregenden, geschmacksintensiven Erlebnissen beleben, die von der Intensität und Präzision der Formel 1 inspiriert sind. Durch die weltweiten Aktivierungsrechte wird Doritos seinen unverwechselbaren Geschmack zu den Fans bringen, die Geschwindigkeit, Spannung und Aufregung von Grand-Prix-Wochenenden einfangen und den Nervenkitzel der Rennstrecke in die Welt der Snacks bringen. Gemeinsam werden Doritos und das Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team der weltweiten F1-Community eine unverwechselbare Kombination aus Geschmack und Adrenalin bieten. "Diese Partnerschaft vereint Leistung, Energie und Geschmack unter einem Banner und verbindet drei der kultigsten Marken von PepsiCo mit dem erfolgreichsten Formel-1-Team der Welt", sagte Eugene Willemsen, Chief Executive Officer, International Beverages bei PepsiCo. "Durch Gatorade, Sting und Doritos sind wir in die Kultur des Sports eingebunden und versorgen sowohl die Athleten als auch die Fans, die für den Nervenkitzel von F 1 leben. Die Partnerschaft mit dem Mercedes-AMG PETRONAS Formel 1 Team spiegelt unser gemeinsames Engagement für Leistung, Innovation und Exzellenz wider - Werte, die unsere beiden Unternehmen auszeichnen." Toto Wolff, Teamchef & Chief Executive Officer, Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, sagte: "Ein Unternehmen mit einem so starken Portfolio wie das von PepsiCo in unserem Partner-Ökosystem willkommen zu heißen, ist ein weiteres Zeichen für die Stärke unseres Teams und unseres Sports. Die Marke passt perfekt zu unserem Ethos, durch Innovation und Exzellenz höchste Leistung zu erzielen. Das sportwissenschaftliche Know-how von Gatorade, die jugendliche Energie von Sting und die kulturelle Relevanz von Doritos - jeder bringt etwas Einzigartiges mit. Gemeinsam schaffen sie eine Partnerschaft, die nicht nur die Leistung unseres Teams unterstützt, sondern auch das Erlebnis für unsere Fans auf der ganzen Welt verbessert." Richard Sanders, Chief Commercial Officer, Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, sagte: "Wir freuen uns, PepsiCo im Team begrüßen zu dürfen. Ihr Fachwissen in diesem Bereich wird uns helfen, unseren Gästen und Fans an der Rennstrecke und darüber hinaus großartige Erlebnisse zu bieten. Es ist eine Partnerschaft, die einen echten Mehrwert für unsere tägliche Arbeit und unsere Kontakte zu Menschen auf der ganzen Welt darstellt. Über PepsiCo PepsiCo-Produkte werden von Verbrauchern mehr als eine Milliarde Mal pro Tag in mehr als 200 Ländern und Territorien auf der ganzen Welt genossen. PepsiCo erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von fast 92 Mrd. USD, angetrieben von einem Portfolio an Getränken und Fertiggerichten, das Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker und SodaStream umfasst. Das Produktportfolio von PepsiCo umfasst eine breite Palette an genussvollen Lebensmitteln und Getränken, darunter viele ikonische Marken, die jeweils einen geschätzten Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde Dollar im Einzelhandel erzielen. PepsiCo lässt sich von der Vision leiten, mit pep+ (PepsiCo Positive) der weltweit führende Anbieter von Getränken und Fertiggerichten zu werden. pep+ ist unsere strategische End-to-End-Transformation, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie stellt und darauf abzielt, das Wachstum voranzutreiben und eine stärkere, widerstandsfähigere Zukunft für PepsiCo und die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com , und folgen Sie auf X (Twitter), Instagram, Facebook und LinkedIn @PepsiCo. Über das Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team



Mercedes wurde geboren, um Rennen zu fahren - und das tun wir seit 1901. Heute ist das Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team in der Königsklasse des Motorsports vertreten: der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft. Der Pioniergeist unserer Firmengründer lebt in unserem Engagement für Innovation und Leistung weiter. Als erster Automobilhersteller der Welt definiert Mercedes-Benz seit über einem Jahrhundert den Stand der Technik. Heute ist unser F1-Team dazu da, die besten Leistungen der Marke auf der globalen Bühne zu demonstrieren. An den Standorten Brackley und Brixworth im Vereinigten Königreich arbeiten mehr als 2.000 engagierte Teammitglieder mit einer einzigen Aufgabe: um die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Von 2014 bis 2021 haben wir den Rekord von acht Konstrukteursmeisterschaften in Folge aufgestellt, und wir sind hungrig auf mehr. Bei unserer Reise geht es nicht nur um die Leistung auf der Rennstrecke, sondern auch darum, einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben und künftige Generationen zu inspirieren. Wir sind stolze Unterzeichner des Climate Pledge und nehmen eine Vorreiterrolle beim Aufbau eines nachhaltigeren und integrativen Sports ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.mercedesamgf1.com . 1 Quelle: ESPN

2 Quelle: Globaldata, Energiegetränke, Volumenanteil 2024J. Daten abgerufen am 20-Nov-2025Y. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2835703/PepsiCo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/pepsico-kundigt-bahnbrechende-globale-partnerschaft-mit-mercedes-amg-petronas-f1-team-fur-2026-an-302630866.html



