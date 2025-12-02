Aus meiner charttechnischen Sicht zählt der heute Abend im Express-Service vorgeschlagene Titel zu den besonders aussichtsreichen Kandidaten für den Handelstag am Mittwoch. Die Aktie hat zuletzt deutlich zugelegt und mehrere technische Kaufsignale geliefert. Setzt sich dieser positive Trend fort, besteht die Möglichkeit, dass im fast vergangenen Jahr ein neues Jahreshoch erreicht wird. Doch selbst wenn es lediglich zu einem Anstieg bis zum nächsten ...

