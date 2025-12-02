Ben Mauro, der renommierte Konzeptkünstler und Weltenschöpfer hinter Halo Infinite, Call of Duty, Elysium, und The Predator, gab heute die Veröffentlichung von HUXLEY: The Oraclein den USA bekannt. Das Buch, das als narrative Vorgeschichte zu Mauros expandierendem HUXLEY-Universum dient, hat allein aufgrund der Vorbestellungen bereits Platz 1 der Amazon-Neuerscheinungen für Konzeptkunst erreicht.

HUXLEY: The Oracle weicht im ersten Band vom Format des Bildromans ab und setzt stattdessen auf ein immersives narratives Kunstbuchformat, das filmische, ganzseitige Illustrationen mit einer Erzählung kombiniert. In diesem Buch wird ein Format verwendet, mit dem Leser von Simon Stålenhags Tales from the Loop vertraut sind. Der Weltenbau steht im Vordergrund und es wird eine groß angelegte, atmosphärische Einführung in die Welt von HUXLEY geboten, die der neuen Geschichte angemessen ist.

HUXLEY: The Oracle vereint ein "Dream Team" aus Branchengrößen, um die trostlose, von Maschinen beherrschte Welt zum Leben zu erwecken. Das Buch enthält über 100 Illustrationen von Mitwirkenden wie Syama Pedersen (Regisseur von Warhammer 40k "Astartes"), Steve Chinhsuan Wang (Gears of War 5), Nikolas Gekko (Halo Infinite, Destiny 2) sowie Kunstwerke von Mauro selbst.

"Wir sind an die Illustrationen für The Oracle mit derselben Erzählkunst und visuellen Sorgfalt herangegangen, die man auch in AAA-Spielen und Blockbuster-Filmen findet", so Mauro. "Diese Vorgeschichte bereitet die Bühne für die Ereignisse des ursprünglichen Bildromans HUXLEY vor und markiert den Beginn einer epischen, zweiteiligen Kriegsgeschichte."

Das in Zusammenarbeit mit Thames Hudson und Read Only Memory, zwei weltweit führenden Verlagen im Bereich der visuellen Kultur, veröffentlichte The Oracle markiert einen wichtigen Meilenstein in der kontinuierlichen Erweiterung des HUXLEY-Universums. The Oracle beginnt Jahrzehnte vor der ursprünglichen HUXLEY-Geschichte und folgt Max, einem Elite-Ronin-Soldaten, der sich in einer Welt zurechtfinden muss, die vom Orakel-Imperium beherrscht wird, das sich auf dem Höhepunkt seiner Macht befindet. Während die KI-Kriege auf dem Wüstenplaneten eskalieren, deckt Max eine Verschwörung auf, die die Grundfesten seiner Welt zu erschüttern droht.

HUXLEY: The Oracle wird jetzt weltweit ausgeliefert.

Über HUXLEY

HUXLEY ist ein postapokalyptisches Science-Fiction-Universum, das auf dem Planeten FURY-7 spielt, wo uralte Maschinen, abtrünnige KI-Imperien und menschliche Überlebende in einem mythischen Kampf aufeinandertreffen. Das von Ben Mauro geschaffene Werk HUXLEY umfasst erstklassige Illustrationen, erzählerische Fiktion und zukünftige transmediale Erweiterungen in die Bereiche Animation, Spiele und Sammlerstücke. Weitere Informationen unter www.huxleysaga.com.

