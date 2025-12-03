Der FME Remote Engines Service ist nun auf dem Snowflake Marketplace verfügbar und ermöglicht sichere, skalierbare Datentransformationen direkt in Snowflake

Safe Software, ein führender Anbieter innovativer Datenintegrationslösungen, hat heute die Verfügbarkeit des FME Remote Engines Service von Safe Software auf dem Snowflake Marketplace bekannt gegeben. Snowflake-Benutzer haben nun die Möglichkeit, die leistungsstarke Engine von FME direkt in Snowpark Container Services auszuführen. Dieses neue Bereitstellungsmodell ermöglicht eine schnellere und sicherere Datenintegration und -transformation und reduziert die Verarbeitungszeit um bis zu 30 %.

Seit 2019 arbeitet Safe Software mit Snowflake zusammen, um Migrationen zu Snowflake zu optimieren und eine Verbindung zu den zahlreichen Systemen herzustellen, auf denen sie ausgeführt werden. Durch die Bereitstellung des FME Remote Engines Service von Safe Software auf dem Snowflake Marketplace kann die Engine nun in den Snowflake-Umgebungen der Kunden ausgeführt werden, was zu einer höheren Leistung und Sicherheit führt.

Dank dieser nativen Integration haben Benutzer nun die Möglichkeit, FME-Datenverarbeitungs-Workflows, die Snowflake verbinden, von einer Ausführung außerhalb von Snowflake auf eine Ausführung innerhalb von Snowflake umzustellen. Das FME-Datenökosystem umfasst Tausende von Systemen, darunter unter anderem Formate wie LiDAR-Punktwolken (LAS/LAZ), cloudoptimierte GeoTIFFs (COG), wissenschaftliche Datensätze wie NetCDF und HDF5 sowie komplexe BIM/CAD-Entwürfe einschließlich Revit- und IFC-Dateien und vieles mehr. Dies ermöglicht es Unternehmen, alle ihre Daten, einschließlich ihrer fortschrittlichsten räumlichen, Sensor- und 3D-Daten, nahtlos mit ihrer zentralen Business Intelligence zu verbinden, um ganzheitlichere und aussagekräftigere Erkenntnisse zu gewinnen.

"Dies ist ein bedeutender Schritt, da wir damit den Wert für unsere gemeinsamen Kunden steigern und Unternehmen in die Lage versetzen, ihre Systeme mit größerer Zuversicht zu modernisieren und ihre Daten optimal zu nutzen", erklärte Don Murray, CEO von Safe Software. "Die Nutzung der Möglichkeiten von Daten und KI ist heutzutage für alle Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Durch die erweiterte Integration von Snowflake und Safe Software können Anwender die besten Funktionen beider Plattformen optimal nutzen."

"Während unsere Nutzer ihre Daten in die Snowflake AI Data Cloud übertragen und gleichzeitig mit den Fortschritten im Bereich der künstlichen Intelligenz Schritt halten, unterstützen uns Partner wie Safe Software dabei, unseren Kunden eine Auswahl zu bieten", erklärte Kieran Kennedy, VP, Data Cloud Product Partners, Snowflake. "Der FME Remote Engines Service von Safe Software wird nun auf dem Snowflake Marketplace verfügbar sein. Dies wird unseren gemeinsamen Kunden einen verbesserten Zugang, optimierte Datenflüsse und die Möglichkeit bieten, fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen."

Um mehr über die kombinierte Leistungsfähigkeit des FME Remote Engines Service von Safe Software und der AI Data Cloud von Snowflake zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://fme.safe.com/partners/snowflake/.

Über Safe Software

Safe Software mit Hauptsitz in Surrey, British Columbia, ist der Entwickler von FME, der einzigen All-Data-, Any-AI-Integrationsplattform für Unternehmen mit umfassender Unterstützung für räumliche Daten. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat sich seit seiner Gründung darauf konzentriert, Daten zum Leben zu erwecken. Unabhängig davon, ob Ihre Herausforderungen mit räumlichen Daten, Big Data, Stream Processing, Cloud-Migration oder Business Intelligence zusammenhängen, Safe Software unterstützt Sie dabei, mehr Zeit mit der Nutzung der Vorteile von Informationen zu verbringen und weniger Zeit mit deren Bewältigung.

Weitere Informationen unter safe.com.

Über FME by Safe Software

Die FME-Plattform bietet eine integrierte Unterstützung für Tausende von Systemen und mehr als 800 vorkonfigurierte Transformer, mit denen Benutzer ohne Programmierkenntnisse benutzerdefinierte Integrationsworkflows erstellen und automatisieren können. Mehr als 20.000 Organisationen weltweit setzen bei ihren Unternehmensintegrationslösungen auf die FME-Technologie. Über das internationale Partnernetzwerk von Safe Software wird FME in mehr als 120 Ländern weltweit eingesetzt und wurde in mehrere Sprachen lokalisiert.

Weitere Informationen sind verfügbar unter fme.safe.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251202688626/de/

Contacts:

Medien

Elan Paris

DGPR

elan.paris@dg-pr.com

+1 778 988 6525