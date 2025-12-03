Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 10:00 Uhr, Deutschland: KWS Saat, Hauptversammlung 10:30 Uhr, Deutschland: Oberlandesgericht Hamm verhandelt Sammelklage gegen Vodafone GmbH, Hamm 12:00 Uhr, Deutschland: Reiseveranstalter Tui präsentiert das Sommerprogramm 2026, Berlin 14:00 Uhr, Schweiz: Glencore, Capital Markets Day Deutschland: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen im Vormonat, Flensburg USA: Snowflake, Q3-Zahlen USA: Salesforce, Q3-Zahlen USA: Macy's, Q3-Zahlen Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier …

