- Verringerung der Belastung durch Atemwegserkrankungen weltweit seit 1978 - KYOTO, Japan, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., ein weltweit führender Anbieter von klinisch erprobten, innovativen medizinischen Geräten für die Gesundheitsüberwachung und -behandlung zu Hause, gab bekannt, dass der kumulierte Absatz seiner Vernebler 50 Millionen Einheiten überschritten hat. Dieser stolze Meilenstein unterstreicht das langjährige Engagement des Unternehmens, Menschen auf der ganzen Welt durch die Behandlung von Atemwegserkrankungen zu einem gesünderen Leben zu verhelfen. Bild1:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000242/202510308084/_prw_PI1fl_gvhJ3KRi.png Weltweit sind Atemwegserkrankungen ein wachsendes Problem, insbesondere in den Schwellenländern. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation leiden weltweit etwa 339 Millionen Menschen an Asthma, und schätzungsweise 3,5 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD). Vernebler, die flüssige Medikamente in einen feinen Nebel umwandeln, der direkt in die Lunge eingeatmet werden kann, sind ein wichtiges Instrument, um die Belastung durch Atemwegserkrankungen bei Kindern und Erwachsenen zu verringern. Fast fünf Jahrzehnte als zuverlässiger Partner in der Beatmungstherapie Seit der Markteinführung des ersten Verneblers im Jahr 1978 hat OMRON Healthcare Pionierarbeit bei der Entwicklung von kompakten Geräten für den Heimgebrauch geleistet, die außerhalb von Kliniken eine Atemtherapie in medizinischer Qualität ermöglichen, wobei die Benutzerfreundlichkeit für Familien und Patienten aller Altersgruppen - von Kleinkindern bis zu älteren Erwachsenen - im Vordergrund steht. Bild2:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000242/202510308084/_prw_PI2fl_5D7pQUoU.png Wegweisende Entwicklungen, die von den ersten Ultraschallmodellen bis hin zu tragbaren Mesh-Verneblern und geräuscharmen Kompressortechnologien reichen, haben die Medikamentenverabreichung für Millionen von Anwendern auf der ganzen Welt konsistenter und bequemer gemacht, darunter Menschen mit chronischen und akuten Atemwegserkrankungen wie Asthma, COPD, RSV-Bronchitis, Mukoviszidose und einer Reihe von körperlichen Behinderungen. Bild3:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000242/202510308084/_prw_PI3fl_C3N67qeX.png Kommentar von Herrn Tomohiro Kukita, leitender Manager, Produktplanungsstrategiezentrale von OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202510308084-O1-S6J3q6El.pdf Informationen zu OMRON Healthcare: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202510308084-O2-W1MisE02.pdf Weitere Informationen finden Sie unter:

