Paukenschlag bei Bayer. Die US-Regierung stellt sich offiziell an die Seite des Konzerns. Folgt der Supreme Court der Empfehlung, könnten die Leverkusener das Glyphosat-Thema tatsächlich im kommenden Jahr weitestgehend abschließen. Investoren und Analysten sind begeistert. Mit der US-Regierung ist auch Almonty Industries in intensiven Gesprächen. Dies betonte CEO Lewis Black im Gespräch mit Fox Business. Bereits im kommenden Jahr will der Konzern das unter anderem für Rüstung und Raumfahrt kritische Wolfram in den USA abbauen - seit 2015 sind die USA zu 100 % auf Importe angewiesen. Analysten sehen 40 % Kurspotenzial. Die Aktie von Novo Nordisk sucht derzeit einen Boden. Um die Abhängigkeit von Ozempic zu reduzieren, haben die Dänen einen Milliardendeal abgeschlossen.

