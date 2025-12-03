Die Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) gibt die Markteinführung und Massenproduktion ihres vielschichtigen Keramikkondensators (MLCC) bekannt, der eine Kapazität von 15 nF, eine Nennspannung von 1,25 kV und C0G-Eigenschaften in der kompakten Größe von 1210 Zoll (3,2 mm x 2,5 mm) aufweist. Dieses Produkt ermöglicht eine hocheffiziente Stromwandlung und stabile Leistung unter Hochspannungsbedingungen. Damit eignet es sich für On-Board-Ladegeräte (OBCs) in Elektrofahrzeugen (EVs) und Stromversorgungsschaltungen in hochleistungsfähigen Verbrauchergeräten.

Resonanz- und Snubberschaltungen sind wesentlich für eine effiziente Leistungsumwandlung sowie für die Unterdrückung von Strom- und Spannungsspitzen. In beiden Schaltkreisen kann eine wiederholte Einwirkung von hoher Spannung und hohem Strom selbst geringfügige Veränderungen in der Leistung der Komponenten verursachen, was zu Effizienzverlust oder Wärmeentwicklung führt und möglicherweise Fehlfunktionen oder Ausfälle zur Folge hat. Jüngste Trends zeigen auch eine Verlagerung der Stromversorgungs-Schaltgeräte von Silizium-MOSFETs hin zu Siliziumkarbid- (SiC-) MOSFETs, die eine höhere Effizienz und schnelleres Schalten ermöglichen. SiC-MOSFET-Anwendungen erfordern Durchbruchspannungen von 1,2 kV, was die Nachfrage nach Kondensatoren mit einer Nennspannung, die diese Spezifikation übersteigt, vorantreibt. Diese Anwendungen benötigen daher Kondensatoren, die eine stabile Leistung über weite Temperaturbereiche aufrechterhalten, den Leistungsverlust minimieren und hohen Betriebsspannungen standhalten.

Durch die Nutzung der firmeneigenen Keramik- und Elektrodenmaterialien von Murata, der Dünnschicht-Formungstechnologie und der hochpräzisen Stapeltechnologie erfüllt der neue 1,25 kV MLCC diese Anforderungen und unterstützt die neuesten SiC-MOSFET-Technologien. Die inhärenten Vorteile von C0G gemäß den EIA-Standards geringe Verluste und stabile Kapazität über einen Betriebstemperaturbereich von -55°C bis +125°C machen das neue Produkt ideal für den Einsatz sowohl in Resonanz- als auch in Snubberschaltungen. Das Kapazitätsspektrum reicht von 4,7 nF bis 15 nF mit einer Toleranz von ±1 bis ±5% und sorgt so für Designflexibilität.

Murata bleibt seinem Ziel verpflichtet, MLCCs weiter zu miniaturisieren, ihre Kapazität zu erhöhen und höhere Nennspannungen zu erreichen und gleichzeitig die Umweltbelastung durch effiziente Ressourcennutzung, Abfallreduzierung und Recycling in der Produktion zu verringern.

Über Murata

Murata Manufacturing Co., Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Design, Fertigung und Vertrieb keramikbasierter passiver elektronischer Bauteile und Lösungen, Kommunikationsmodule und Netzteile. Murata engagiert sich für die Entwicklung fortschrittlicher elektronischer Werkstoffe und modernster, multifunktionaler hochdichter Module. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeitende und betreibt Fertigungsanlagen in der ganzen Welt.

