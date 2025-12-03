© Foto: Matt Rourke - dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Guggenheim sieht Alphabet erst am Anfang der Rallye: Cloud-Boom, YouTube-Momentum und die KI-Plattform Gemini sollen den Kurs 2026 weiter antreiben - trotz bereits 74 Prozent Plus in diesem Jahr.Alphabet könnte nach Ansicht von Guggenheim Capital trotz der bislang beeindruckenden Jahresperformance noch längst nicht am Ende seiner Kursrallye stehen. Die Investmentfirma hat ihr 12-Monats-Kursziel für die Google-Mutter von 330 auf 375 US-Dollar deutlich angehoben - das entspricht einem Kurspoentzial von rund 19 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag. Die Einstufung bleibt bei "Buy". Analyst Michael Morris sieht vor allem die größten Tech-Konzerne als Gewinner eines von Künstlicher …