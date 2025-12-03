EQS-News: tonies SE / Schlagwort(e): Kooperation

tonies stärkt weltweit führende Marktposition durch wegweisende Partnerschaft mit The Pokémon Company International



03.12.2025 / 07:30 CET/CEST

tonies stärkt weltweit führende Marktposition durch wegweisende Partnerschaft mit The Pokémon Company International Die Zusammenarbeit vereint erstmals die Welten von tonies und Pokémon.

Erste Pokémon-Tonies werden im Sommer 2026 erhältlich sein und den Start einer Reihe exklusiver Produkte markieren. LUXEMBURG, 3. Dezember 2025 // tonies SE ("tonies"), die weltweit führende interaktive Audioplattform für Kinder, und Pikachu Press, das offizielle Verlagsimprint von The Pokémon Company International, haben heute eine Partnerschaft bekannt gegeben, die erstmals neue Pokémon-Hörbuchinhalte auf die Toniebox bringt. Ab Sommer 2026 werden Geschichten um Pikachu, Bisasam, Glumanda und Schiggy in einem neuen Audio-First-Format erzählt. Mit diesen vier exklusiven, sammelbaren Pokémon-Tonies startet die Zusammenarbeit. Darüber hinaus sind weitere Pokémon-Produkte und in Kooperation mit Pikachu Press entwickelte Inhalte für zukünftige Veröffentlichungen geplant. Tobias Wann, CEO von tonies, kommentiert: "Wir freuen uns, Pokémon auf der Toniebox-Plattform willkommen zu heißen. Das ist ein Meilenstein für unser Unternehmen und unsere Community. Wir kombinieren die globale Anziehungskraft von Pokémon mit unserer Audio-First-Innovation und schaffen so ganz neue Möglichkeiten, die Millionen von Kindern und Familien zum Entdecken und Spielen einladen und Fantasie fördern. Zum Start bereiten wir ein ganz besonderes Paket vor. Wir können es kaum erwarten, dieses zu enthüllen." Neue, speziell für die Toniebox entwickelte Pikachu-Press-Inhalte mit beliebten Pokémon werden in einem immersiven Audioformat zum Leben erweckt, das speziell für Kinder konzipiert ist. Diese neuen Geschichten und Erlebnisse werden junge Zuhörer und ihre Familien einladen, die Pokémon-Welt auf eine neue Art zu erkunden. Ginny McCormick, CXO von tonies, fügt hinzu: "Pokémon und tonies teilen ähnliche Werte rund um Fantasie und Spiel. Beide schaffen es, Generationen zu verbinden. Eltern, die mit Pokémon aufgewachsen sind, können nun ihre Faszination und Begeisterung mit ihren Kindern teilen. Pokémon in die tonies-Welt zu bringen, ermöglicht es uns, neu zu denken, wie diese Geschichten erzählt werden: durch Klang, ohne Bildschirme oder Grenzen. Es ist eine neue Art für Familien, die Marke zu erleben." Heather Dalgleish Parker, Sr. Director, Merchandise Development bei The Pokémon Company International, fügt hinzu: "Wir sind stets auf der Suche nach neuen Wegen, um mit unseren Fans in Verbindung zu treten und den Abenteuergeist zu teilen, der Pokémon als Marke ausmacht. Dank der Partnerschaft mit tonies können wir die Welt des Audio-Storytelling ausloten und immersive Erlebnisse schaffen, die Neugier, Kreativität und Fantasie anregen. Die Zusammenarbeit wird uns helfen, eine neue Generation junger Trainer zu inspirieren und zu begeistern. Wir wollen Familien dazu einladen, unsere Geschichten gemeinsam in einem neuen und sinnvollen Format zu entdecken."

Über tonies tonies ist die weltweit führende interaktive Audio-Plattform für Kinder, die neu definiert, wie Kinder im Alter von 1 bis 9+ Jahren unabhängig spielen, lernen und wachsen - ganz ohne Bildschirm. Seit Gründung in Deutschland im Jahr 2014 wurden weltweit mehr als 10 Millionen Tonieboxen aktiviert und über 134 Millionen Tonies verkauft. Im Durchschnitt nutzen Kinder die Toniebox rund 280 Minuten pro Woche. Als perfekter Begleiter im Alltag von Familien weltweit verbreitet die Toniebox so die Faszination und Magie von interaktiver Audiounterhaltung und -bildung. Das intuitive und preisgekrönte Audiosystem ist um die Toniebox 2 und Tonieplay aufgebaut. tonies' Portfolio umfasst etwa 1.500 verschiedene Tonies und 12 Tonieplay-Spiele, sowie mehr als 3.500 digitalen Titel über mytonies (Audiothek und App) - von tonies Originalen bis hin zu Inhalten von ungefähr 460 Lizenzpartnern, darunter Disney, Warner Bros., NBC Universal, Mattel, Marvel, Paramount, Hasbro, Universal und Sony Music. tonies baut seine Plattform weltweit schnell aus. Neben dem DACH-Raum zählen Nordamerika als größter Markt von tonies, sowie Großbritannien, Frankreich, Australien und Neuseeland zu den zentralen Wachstumsregionen. Mittlerweile sind Tonieboxen in über 100 Ländern aktiviert. tonies beschäftigt mehr als 560 Mitarbeiter, erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Konzernumsatz von 481 Millionen Euro (+33 % gegenüber dem Vorjahr) und ist an der Frankfurter Börse (tonies SE) notiert. Über Pokémon The Pokémon Company International, eine Tochterfirma des in Japan ansässigen Unternehmens The Pokémon Company, vertritt Pokémon außerhalb von Asien und ist für Markenmanagement, Lizenzierung, Marketing, das Pokémon-Sammelkartenspiel, die TV-Zeichentrickserie, den Heimunterhaltungsbereich und die offizielle Pokémon-Website verantwortlich. Das Pokémon-Phänomen nahm 1996 in Japan seinen Ausgang und zählt heute weltweit zu einer der beliebtesten Marken im Bereich der Kinderunterhaltung. Mehr Informationen finden Sie auf www.pokemon.de. Kontakt für Medien tonies:

Christian Steinhof

Head of Global Corporate Communications

Telefon: +49 171 121 0279

E-Mail: christian.steinhof@tonies.com Mattes Kohlmeier

FGS Global

Telefon: +49 162 104 1033

E-Mail: mattes.kohlmeier@fgsglobal.com press@tonies.com Investor Relations Kontakt



tonies:

Peter Dietz

Manager Investor Relations

Telefon: +49 173 901 8573

E-Mail: ir@tonies.com



