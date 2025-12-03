Marvell Technology überzeugt mit Rekordumsätzen und wagt mit der Übernahme von Celestial AI den nächsten großen Schritt in Richtung KI-Zukunft.Der US-Halbleiterhersteller Marvell Technology hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 die Markterwartungen übertroffen und gleichzeitig eine milliardenschwere Akquisition im Bereich Künstliche Intelligenz angekündigt. Das Unternehmen meldete einen Rekordumsatz von 2,075 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg um 37 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Damit lag der Umsatz leicht über dem Analystenkonsens von 2,07 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie (Non-GAAP) belief sich auf 0,76 US-Dollar - drei Cent über der …

