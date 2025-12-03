Moskau/Brüssel - Russland und die USA sind einem Kriegsende in der Ukraine bei einem langen Treffen im Kreml anscheinend nicht näher gekommen, doch der Dialog soll nach Moskauer Angaben fortgesetzt werden. Präsident Wladimir Putin sprach mehr als fünf Stunden mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner. Man sei nach dem Treffen nicht weiter von einem Frieden entfernt, aber auch nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab