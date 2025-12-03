Zürich - Beim Bankensoftwarehersteller Temenos übernimmt Finanzchef Takis Spiliopoulos per sofort als CEO. Dieser hatte nach dem plötzlichen Abgang von Temenos-Chef Jean-Pierre Brulard Anfang September bereits ad interim die Geschäfte übernommen. Die Ernennung sei das Ergebnis eines gründlichen und unabhängigen Auswahlverfahrens unter der Leitung des Verwaltungsrats mit Unterstützung einer externen Personalberatungsfirma, teilte die Westschweizer ...

