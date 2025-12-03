Der DAX dürfte am Mittwoch freundlich eröffnen. Die Vorgaben aus Asien sind stabil, der Nikkei legt deutlich zu, und auch die US-Indizes hielten gestern ihr Niveau - getragen von steigenden Zinssenkungserwartungen, obwohl die Fed dafür bisher keine klare Grundlage liefert. Heute stehen der ADP-Arbeitsmarktbericht und der ISM-Serviceindex im Mittelpunkt. Die EZB bleibt dagegen in Wartestellung; Lagarde und Lane werden voraussichtlich den bestehenden Kurs bestätigen. Für deutsche Anleger rücken mehrere Unternehmensnachrichten in den Blickpunkt. Bei Hugo Boss dürfte das heute präsentierte Strategie-Update ...

