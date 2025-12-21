Am 07. Dezember wurde im RuMaS Express-Service ausführlich erläutert, warum ein Einstieg beim Modeunternehmen Hugo Boss aus Metzingen in Betracht gezogen werden könnte. Trotz der Tatsache, dass Hugo Boss (ISIN: DE000A1PHFF7) in Kalenderwoche 49 zu den größten Verlierern im MDAX zählte, wurde darauf hingewiesen, dass sich gerade jetzt eine interessante Handelschance ergeben könnte. Besonderes Augenmerk lag auf den bevorstehenden Investorenveranstaltungen: ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.