Der Landesverband Erneuerbare Energien NRW rechnet damit, dass im laufenden Jahr im Bundesland bis zu 30 Prozent weniger neue Photovoltaik zugebaut wird als im Vorjahr. Der Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) erwartet, dass der Zubau von PV-Anlagen in dem Bundesland bezogen auf die Gesamtsumme um 20 bis 30 Prozent unter Vorjahr liegen wird. Diese Prognose gab der Verband vor dem Hintergrund eigener Auswertungen der vorläufigen Meldungen im Marktstammdatenregister ab. Dies tat er im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver