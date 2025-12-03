Der Landesverband Erneuerbare Energien NRW rechnet damit, dass im laufenden Jahr im Bundesland bis zu 30 Prozent weniger neue Photovoltaik zugebaut wird als im Vorjahr. Der Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) erwartet, dass der Zubau von PV-Anlagen in dem Bundesland bezogen auf die Gesamtsumme um 20 bis 30 Prozent unter Vorjahr liegen wird. Diese Prognose gab der Verband vor dem Hintergrund eigener Auswertungen der vorläufigen Meldungen im Marktstammdatenregister ab. Dies tat er im ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.