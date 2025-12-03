Der Handelstag beginnt mit leicht positiven Indikationen für Europa. Der DAX hält sich über der 200-Tage-Linie, und auch der Euro zeigt Stärke - getragen vom Bereich um die 55- und 100-Tagelinien. Die Marktteilnehmer warten vor allem auf US-Impulsdaten: ADP-Arbeitsmarkt und ISM-Dienstleistungen. Beide Berichte könnten die eingepreisten Zinssenkungserwartungen weiter beeinflussen. Neue geopolitische Risiken bleiben präsent, nachdem Gespräche zwischen den USA und Russland ergebnislos endeten. International dominieren Unternehmensmeldungen aus Tech und Konsum die Schlagzeilen. Besonders Amazon und ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.