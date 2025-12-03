Der Handelstag beginnt mit leicht positiven Indikationen für Europa. Der DAX hält sich über der 200-Tage-Linie, und auch der Euro zeigt Stärke - getragen vom Bereich um die 55- und 100-Tagelinien. Die Marktteilnehmer warten vor allem auf US-Impulsdaten: ADP-Arbeitsmarkt und ISM-Dienstleistungen. Beide Berichte könnten die eingepreisten Zinssenkungserwartungen weiter beeinflussen. Neue geopolitische Risiken bleiben präsent, nachdem Gespräche zwischen den USA und Russland ergebnislos endeten. International dominieren Unternehmensmeldungen aus Tech und Konsum die Schlagzeilen. Besonders Amazon und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
